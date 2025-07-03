The Economist: США остановили поставки всех вооружений на Украину

Соединенные Штаты прекратили поставки всех видов оружия и боеприпасов на Украину. Об этом со ссылкой на украинских чиновников пишет журнал The Economist.

Сообщается, что украинские официальные лица связывают такие действия США с "выбиванием" политических уступок со стороны Киева, как это было в марте после перепалки в Белом доме между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Издание указывает, что в Вашингтоне отрицают какое-либо давление на украинское руководство, а также полное прекращение поставок оружия. Как заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл, поставки продолжаются, при этом он не уточнил виды вооружений. По словам представителя Пентагона, пауза объясняется "сохранением военной готовности США и приоритетами страны в области обороны".

Некоторое время назад газета The New York Times сообщила о том, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.