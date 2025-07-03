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Российский рынок акций незначительно снижается на открытии основной торговой сессии
3 июля 2025 / 11:33
Российский рынок акций незначительно снижается на открытии основной торговой сессии
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии 3 июля отметился ростом ключевых индексов, а затем перешел к снижению. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,16%, до 2 819,63 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,16% - до 1 129,31 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи вырос на 2,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,97 рубля.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи снижался и торговался на уровне 2 813,56 пункта (-0,06%), индекс РТС составлял 1 126,87 пункта (-0,06%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и составлял 10,975 рубля (+2,85 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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