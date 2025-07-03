Орбан отметил, что Зеленскому еще не поздно сделать выбор в пользу мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Владимиру Зеленскому еще не поздно переориентировать свою политику в сторону мира на Украине.

"Ровно год назад в этот день я посетил Киев. После 14 часов пути мы провели долгие переговоры с президентом Зеленским о возможности прекращения огня и установления мира. Еще тогда я предупредил его, что время не на его стороне. Уже тогда я обращал внимание, что русские готовятся к затяжной войне, что в США грядут серьезные перемены и что Европа выдыхается. Президент Зеленский тогда нас не послушал", - написал глава венгерского правительства в соцсети X.

"С уверенностью актера на сцене он настаивал на продолжении войны. Война по-прежнему продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. Украинский народ каждый день переживает ужасы войны. Это не театр и не телесериал, а суровая реальность. Венгрия остается на стороне мира. Еще не поздно президенту Зеленскому присоединиться к нам", - почеркнул он.