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Мишустин поручил установить налоговые льготы для IT-компаний с госучастием
3 июля 2025 / 11:59
Мишустин поручил установить налоговые льготы для IT-компаний с госучастием
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Минфину и Минцифры подготовить предложения по введению налоговых льгот для IT-компаний с государственным участием.

"Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия РФ составляет более 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям", - указали в пресс-службе кабинета министров. 

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