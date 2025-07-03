Мишустин поручил установить налоговые льготы для IT-компаний с госучастием

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Минфину и Минцифры подготовить предложения по введению налоговых льгот для IT-компаний с государственным участием.

"Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия РФ составляет более 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям", - указали в пресс-службе кабинета министров.