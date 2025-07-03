Президент Киргизии посетит Азербайджан с рабочим визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров 3-4 июля посетит Азербайджан, где примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип.

По его словам, темой саммита является "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего".

Завотделом уточнил, что в работе саммита также примут участие президенты и главы правительств Афганистана, Азербайджана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Туркмении.

"Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата", - указал он.

Планируется, что в рамках рабочего визита Жапарова состоится церемония открытия школы "Айкол Манас" в Агдамском районе Азербайджана, которая была построена киргизской стороной.