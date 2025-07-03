Российские ВС освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Меловое в Харьковской области и Разино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе решительных действий группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Меловое в Харьковской области.

Населенный пункт Разино в ДНР освобожден благодаря действиям группировки войск "Центр", уточнили в российском оборонном ведомстве.