Путину доложили о налаживании плановой медпомощи для бездомных

Правительство доложило президенту России Владимиру Путину, как выполняется его поручение оказывать бездомным плановую медицинскую помощь даже без паспорта, регистрации, ОМС и СНИЛС, сообщает ТАСС.

"Доклад президенту РФ направлен в установленные сроки", - указали в пресс-службе кабмина.

Поручение было дано по итогам заседания Совета по правам человека, прошедшего в декабре 2024 года. Тогда Ольга Демичева, возглавляющая благотворительную организацию "Справедливая помощь Доктора Лизы" отмечала, что бездомным и людям без документов оказывают экстренную и неотложную помощь, а плановая им по большей части недоступна. В этой связи они не могут получать терапию от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, астмы, гепатита С, ВИЧ и сифилиса.

Глава государства ее поддержал, указав, что это обязанность общества - помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Поручение актуализировать порядок медпомощи было адресовано правительству, его требовалось исполнить до 1 июля.

Всего в России на сегодняшний день около 2 млн бездомных. Примерно у половины из них нет документов, необходимых для получения медпомощи, а на восстановление документов требуются месяцы, а иногда и годы.