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Безопасность
Песков: чем меньше ракет получит Украина, тем ближе конец СВО
3 июля 2025 / 13:17
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Окончание специальной военной операции (СВО) на Украине наступит тем раньше, чем меньше Киев получит западных вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга.
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