Песков: чем меньше ракет получит Украина, тем ближе конец СВО

Окончание специальной военной операции (СВО) на Украине наступит тем раньше, чем меньше Киев получит западных вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга.