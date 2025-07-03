День города в Москве будет отмечаться 13 и 14 сентября

В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города в Москве пройдут 13 и 14 сентября. Соответсвующее сообщение разместил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 2025 году Москва отпразднует 878-летие, и праздничные мероприятия будут организованы во вторые выходные осени.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, торжества по традиции развернутся в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на площадках в жилых районах.

Ожидается, что программа мероприятий будет утверждена в ближайшее время.