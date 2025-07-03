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Общество
День города в Москве будет отмечаться 13 и 14 сентября
3 июля 2025 / 13:36
© Павел Головкин/ ТАСС
В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города в Москве пройдут 13 и 14 сентября. Соответсвующее сообщение разместил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в 2025 году Москва отпразднует 878-летие, и праздничные мероприятия будут организованы во вторые выходные осени.
Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, торжества по традиции развернутся в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на площадках в жилых районах.
Ожидается, что программа мероприятий будет утверждена в ближайшее время.
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