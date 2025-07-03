Цена биткойна впервые с 11 июня превысила $110 тыс.

Цена биткойна в ходе торгов впервые с 11 июня текущего года превышала $110 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На 12:42 мск биткойн демонстрировал рост на 2,35% и торговался на уровне $110,09 тыс. К 13:02 мск биткойн замедлил рост и составлял $109,851 тыс. (+2,04%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой пользователь - участник системы, создавая ее новые блоки.

Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".