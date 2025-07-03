Euractiv: страны НАТО в Европе приступили к подготовке на случай сокращения войск США

Члены НАТО в Европе начали подготовку на случай возможного сокращения военного контингента США на континенте. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на дипломатические источники в военном блоке.

Как отмечается, в европейских кругах НАТО полагают, что президент США Дональд Трамп сократит численность войск в Европе, которая на сегодняшний день составляет порядка 80 тыс. человек. Прорабатываются сценарии вывода от 10 до 20 тыс. военнослужащих для их переброски в Азию и на Ближний Восток.

По данным портала, имеющиеся планы обороны НАТО в значительной степени зависят от американских вооружений, авиации и логистики. По мнению военных чиновников, на которых ссылается издание, европейские силы не смогут заменить эти возможности в течение многих лет, что вызывает особую тревогу у стран альянса. Уточняется, что эти приготовления осуществляются при отсутствии официальных консультаций с Вашингтоном.