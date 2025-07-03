Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 169 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 8 управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 169 беспилотников самолетного типа", - указали в МО РФ.