На пространстве ШОС множатся очаги напряженности

Юрий Веселов, военный обозреватель

В китайском городе Циндао 26 июня завершило работу очередное 22-е Совещание министров обороны стан-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством китайской стороны. В мероприятии приняли участие руководители военных ведомств 10 государств: Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

На фоне израильско-иранского вооруженного конфликта и вмешательства в него США информация о встрече в Циндао носила будничный и рутинный характер без привлечения широкого круга журналистов для освещения хода и результатов Совещания. Вместе с тем участники встречи особое внимание обратили на опасное состояние и перспективы дальнейшего обострения военно-политической обстановки на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. События вокруг иранской ядерной программы расценены как реальная угроза миру и безопасности стран нескольких регионов континента, возникновения широкомасштабной войны с непредсказуемыми последствиями.

Министры подчеркнули рост скрытой мобилизации террористических группировок. Эта деятельность особенно просматривается в Сирии, Ираке и Афганистане, куда стекаются недобитые активисты, боевики и сочувствующие запрещенной в России группировке Исламского государства с целью дестабилизации внутриполитической обстановки в этих и соседних странах, подготовки к свержению в них законных властей. В этой связи участники встречи подчеркнули важность оказания помощи Афганистану в стабилизации ситуации в отдельных провинциях, а всем участникам ШОС активизировать сотрудничество в сфере обмена разведывательной и другой информацией, проведения совместных антитеррористических учений.

Руководитель российского военного ведомства Андрей Белоусов в своем коротком выступлении отметил, что «в мире создаются многочисленные очаги нестабильности, в том числе на пространстве ШОС и по ее периметру». В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности, - указал российский министр.

Он отдельно остановился на проведении специальной военной операции на Украине. «Российские Вооруженные Силы ведут успешные наступательные действия», - заявил Белоусов. Он особо подчеркнул, что киевский режим осознает неотвратимость поражения и при поддержке европейских спонсоров делает ставку на организацию и проведение террористических актов. «В попытке затянуть военные действия за счет поставок вооружения и наемников Украине европейские спонсоры повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность урегулирования конфликта», - заявил Белоусов.

Российский руководитель обратил внимание участников Совещания на рост и усиление внешних угроз безопасности стран-членов ШОС со стороны, прежде всего, НАТО и призвал к укреплению взаимодействия в рамках Организации, твердому противостоянию попыткам недружественных сил разрушить сложившиеся многолетние связи. При этом обеспечить гарантированный оптимальный учет интересов каждой страны ШОС.

Следует отметить, что по итогам 22-го Совещания планировалось принять заключительный документ – меморандум о намерениях. Однако в связи с событиями на Ближнем и Среднем Востоке, принятыми НАТО и Европейским союзом решениями, принятие документа было отложено и будет вынесено на заседание глав государств ШОС осенью текущего года.