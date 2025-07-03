Нестабильность на Ближнем Востоке и Россия. Мнение

Сильный Иран в долгосрочной перспективе России не выгоден. Москва, скорее, заинтересована в том, чтобы Иран был погружен в свои проблемы и поменьше смотрел на Среднюю Азию и на Кавказ, как это исторически всегда было. Кроме того, пока Россия проводит СВО, лучше бы, если мир отвлекался на проблемы Ближнего Востока. Пусть коллективный Запад тратит силы и ресурсы на Израиль и Иран.

При этом Россия может и должна обеспечивать свое дипломатическое присутствие на Ближнем Востоке, оказывать влияние на происходящие там процессы. Возможности для этого есть.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/344d67a24a9bf078d1a97e9bee61ef2a/