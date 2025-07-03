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Келин считает лицемерием призывы Британии к миру на Украине
3 июля 2025 / 14:49
Келин считает лицемерием призывы Британии к миру на Украине
© REUTERS/ Henry Nicholls/ТАСС

Британские власти демонстрируют лицемерие, призывая к мирному завершению конфликта на Украине и параллельно направляя очередные партии вооружений Киеву. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в беседе с ТАСС.

"Здесь проявляется лицемерный характер позиции Лондона. Говорить о стремлении британской стороны к миру не приходится. Факты говорят об обратном. Британия направляет на Украину вооружения, загружает в интересах Киева свой военно-промышленный комплекс на годы вперед, продолжается подготовка личного состава ВСУ. Разве это похоже на миротворческие усилия?" - отметил он.

По словам дипломата, "в Лондоне не могут принять простых фактов, что дело идет к поражению Украины на поле боя, и по-прежнему пытаются всячески ее усилить, как бы готовя к переговорам, в которых примут участие две стороны в равном положении". "Это, несомненно, иллюзия, затягивающая конфликт и усугубляющая его последствия для украинцев", - указал он.

В конце прошлого месяца британские власти сообщили, что передали Украине 30 тыс. новых ударных и разведывательных беспилотников и планируют довести их общее число до 100 тыс. в текущем финансовом году (до апреля 2026 года). Совкупный размер британской военной помощи Украине в этом году должен составить рекордные £4,5 млрд. 

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