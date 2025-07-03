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Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия Американское оружие и Украина. Мнение эксперта
Москва
3 июля 2025 / 20:46
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Безопасность
Американское оружие и Украина. Мнение эксперта
3 июля 2025 / 18:21

Пока нет никаких сигналов о том, что из-за приостановки поставок вооружений из США Украина станет испытывать какие-то принципиальные трудности на фронте. Никто не говорит о том, что Запад начал сдавать Украину. Если поставки приостанавливаются сейчас, значит до этого они шли в полном объеме.

Возможно, Трамп таким образом пытается повлиять на Киев, чтобы тот был более сговорчивым на переговорах. Однако, вряд ли это сработает. Если бы Украине было бы нечем воевать, это было бы заметно всем, а российские войска продвигались бы гораздо быстрее.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/586fd9b234c5ee1ab5354467a071241f/

 

Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия
Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия
Американское оружие и Украина. Мнение эксперта
Американское оружие и Украина. Мнение эксперта
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