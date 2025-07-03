В России урожай зерна с начала года собрали с 1,2 млн га

Урожай зерна в России в текущем году собран с 1,2 млн га, это примерно в 2-2,5 раза меньше, чем годом ранее. Это связано с поздним началом уборки в 2025 году, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

"В 2025 году уборочная кампания у нас несколько медленнее идет по срокам, нежели в прошлом году. На сегодняшний день убрано с 1,2 млн га, это где-то в 2-2,5 раза меньше, чем в прошлом году", - отметил он в рамках Всероссийского дня поля.

Разин уточнил, что сев яровых культур в стране практически завершен, осталось посеять порядка 2,5% от общей площади.

Некоторое время назад в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева информировали о том, что Россия по итогам 2025 года соберет по меньшей мере 135 млн тонн зерна, что выше показателя прошлого года.