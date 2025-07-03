Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 305 военных

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) свыше 1 305 военнослужащих. Об это со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 240 военнослужащих, "Запад" - до 230 военнослужащих, "Юг" - свыше 140, "Центр" - до 440, "Восток" - более 180, "Днепр" - до 75 военнослужащих, указали в МО РФ.