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Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия Американское оружие и Украина. Мнение эксперта
Москва
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Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия
3 июля 2025 / 18:49
Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия

Власти США прекратили поставки всех видов оружия и боеприпасов на Украину. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

По его данным, украинские официальные лица связывают эти действия Вашингтона с "выбиванием" политических уступок со стороны Киева, как это было в марте после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Отмечается, что США отрицают какое-либо давление на Украину, а также полное прекращение поставок оружия. По словам помощника американского министра обороны по связям с общественностью Шона Парнелла, поставки продолжаются, однако он не уточнил виды вооружений. Представитель Пентагона добавил, что пауза связана с "сохранением военной готовности США и приоритетами [страны] в области обороны".

Ранее газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает в этой связи, что «приостановки поставок американского оружия пока не критичны для ВСУ.  По одной версии США прекратили поставлять все оружие, а по другой версии - некоторые виды оружия идут. Но, исходя из первой версии, это произошло потому, что переговорный процесс между Москвой и Киевом остановился, и наверно такими действиями США оказывают давление на позиции Зеленского. Это не исключено.  Кроме того, оружие, которое поставляло США, очень дорогое и это накладно для Вашингтона. Но для ВСУ это проблема скорее отложенная, угнетающая  потому, что склады у них забиты. Какое-то время украинская армия будет спокойно воевать, но будут нервничать, что новых поставок оружия нет. Так что нынешнее решение можно рассматривать как некий маневр Трампа».

По словам эксперта в то же время «это решение будет иметь тяжелый эффект в украинском обществе. До сих пор оно было уверено в своей победе над Россией по двум базовым позициям. Первое - они считают, что Россия не может победить Запад, а это более 50-ти стран, и второе - если Украина будет проигрывать, то Запад этого не допустит.  Вот до последнего времени украинское общество этим жило, но маневры Трампа привели к тому, что украинское общество почувствовало, что за спиной то у них никого нет. Все это просто политическая конъюнктура, и они начали понимать, что с ними будет как в Афганистане, где людей просто бросили такая необходимость.  Возникнет новая схема взаимоотношений с Россией, и все сделают вид, что с Киевом незнакомы».          

Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия
Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия
Американское оружие и Украина. Мнение эксперта
Американское оружие и Украина. Мнение эксперта
Нестабильность на Ближнем Востоке и Россия. Мнение
Нестабильность на Ближнем Востоке и Россия. Мнение
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истребление всего
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