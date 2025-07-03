Церемония прощания с ведущим Михаилом Антоновым состоится 5 июля

Церемония прощания с ведущим радиостанции "Комсомольская правда" Михаилом Антоновым состоится 5 июля в Центральной клинической больнице гражданской авиации в Москве. Об этом сообщил главный редактор радио "Комсомольская правда" Андрей Горбунов.

Ранее о том, что Антонов скончался после продолжительной болезни, радиостанция информировала в соцсети "ВКонтакте".

"Прощание с Михаилом Антоновым состоится в субботу, 5 июля, по адресу Иваньковское шоссе д. 7, ЦКБ гражданской авиации", - сказал Горбунов в беседе с ТАСС.

Начало церемонии намечено на 11:30 мск, добавил он.

Михаил Антонов вел программы "Дежавю", "Был бы повод", "Настоящий хит-парад", а также информационные эфиры. Последний выпуск передачи "Был бы повод" с голосом журналиста вышел в эфир 30 июня текущего года.