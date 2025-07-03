США прекращают военную помощь Украине: навсегда?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

«Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после проверки собственных запасов». Такое сообщение опубликовало издание Politico со ссылкой на три источника. Согласно его данным, была проведена ревизия запасов вооружений, и она выявила риск их сокращения— артиллерийских снарядов, ракет ПВО и боеприпасов. Решение о частичной приостановке помощи, обещанной киевскому режиму еще прошлой вашингтонской администрацией, было принято месяц назад главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби, а сейчас просто вступило в силу.

В публикации Politico отмечено, что заокеанская военная помощь поступала на Украину по двум каналам: из текущих запасов военного ведомства с последующим восполнением и по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI), обеспечивающей закупки оружия для Зеленского и Ко у американских компаний. К концу президентства Байдена все финансирование, выделенное в рамках USAI, было освоено, поставки продолжались по мере готовности систем. Трамповская же администрация не запрашивала никакой дополнительной помощи. По словам ее представителей, оставшихся средств достаточно, чтобы поддерживать киевский режим еще несколько месяцев.

Об этом же сообщает NBC, приводя конкретную номенклатуру поставленного на стоп «ленд-лиза». Так, приостановлены поставки Patriot и Stinger на Украину. Задержаны поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

Формально все объясняется именно техническими причинами, то есть опасениями исчерпания собственных арсеналов. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что данный шаг всего лишь проявление здравомыслия и прагматики: «Мы рассматриваем это как [проявление] здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда». А спикер Госдепа Тэмми Брюс призвала не считать приостановку прекращением военной поддержки и фактором переговорного процесса: «Это не станет фактором [в мирных переговорах], потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась». Также она подчеркнула, что решение принято Трампом, дабы «поставить интересы Америки на первое место». Идентично, будто по одной методичке (хотя почему «будто»?), высказалась и представитель Белого дома Анна Келли: «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после анализа военной поддержки и содействия нашей страны другим странам по всему миру. Мощь Вооруженных сил США остается неоспоримой – просто спросите у Ирана».

Однако дипломатичные формулировки вряд ли снизили тревогу на Банковой. Деятели киевского оказались застигнуты случившимся, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. «Мы сейчас пытаемся выяснить у американцев, что на самом деле происходит», - заявил один из собеседников издания. WP попросило комментарии нескольких украинских чиновников, но они «молчат или отказываются комментировать, будучи, похоже, застигнутыми этим фактом врасплох».

В украинский МИД Украины для обсуждения сложившейся ситуации был приглашен американский временный поверенный в делах Джон Хинкель. Как сообщается на сайте министерства, украинская сторона подчеркнула губительность задержки вооружений. Замминистра Марианна Беца поблагодарила американцев за уже оказанную помощь, но «подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов с особым акцентом на укрепление ПВО Украины». В свою очередь, главарь украинской хунты Зеленский заявил, что происходит «выяснение деталей» темы: «Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с США. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО».

Некоторые киевские политики в очередной раз протрубили о «зраде» - например, депутат Марьяна Безуглая написала, что «США больше не союзник Украины». Европейские союзники Украины, у которых период потепления отношений с Трампом, не столь категоричны, но тоже выражают озабоченность. Ее характерным примером можно считать выступление генсека НАТО Марка Рютте в эфире Fox News: «Я полностью понимаю, что США всегда должны быть уверены, что их собственные интересы защищены. Но когда дело доходит до Украины, в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, когда дело доходит до боеприпасов и систем противовоздушной обороны. И на прошлой неделе президент Трамп и президент Зеленский провели очень хорошую дискуссию, особенно сосредоточившись на системах ПВО. Так что я понимаю, что США должны заботиться о своих запасах, и в то же время мы должны допустить некоторую гибкость здесь».

Критикуют Трампа и внутриамериканские оппоненты. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности в байденовской администрации, опубликовал статью в The New York Times, где, в частности, говорит: «Г-н Трамп не объявил о дополнительных пакетах поддержки, и теперь администрация Трампа приостановила невыполненные поставки помощи в сфере безопасности на Украину, которые должны были обеспечить украинскую армию ракетами ПВО, ракетами, артиллерией и другой жизненно важной поддержкой вплоть до следующего года. […]Путин считает, что время на его стороне. Он видит, что американская поддержка Украины снижается, поэтому он ожидает, что его положение на поле боя будет улучшаться по мере того, как война будет продолжаться. […] Если г-н Трамп стремится прекратить эту войну на любых условиях — даже путем подчинения Украины — то ему следует продолжать свою нынешнюю политику».

Западные СМИ и журналисты предвещают Украине тяжелые дни. «Вашингтон выходит из украинского конфликта, прекращение поставок боеприпасов является вполне ясным сигналом этого»-, пишут во все том же NYT. «Российские ВВС впервые могут получить превосходство в воздухе по всей Украине, это станет прямым следствием того, что Киев лишится американских перехватчиков ПВО после заморозки помощи США, и живой пример этому — двенадцатидневная ирано-израильская война», - прогнозирует обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. Украине хватит уже поставленного США оружия до конца лета, «после чего ситуация станет критической», заявил немецкому изданию Bild военный эксперт Карло Масала. По его словам, «может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить».

Однако радоваться или огорчаться (в зависимости от восприятия и отношения к украинскому режиму) рано. Полное или почти полное прекращение американской военной помощи уже анонсировалось после легендарной перепалки Зеленский-Трамп в Белом доме, и что же? Грозные реляции оказались по большей части пшиком. То же и сейчас.

Перед нами может быть очередной эмоциональный зигзаг Трампа, хотя решение и называется запланированным довольно давно. Может быть не эмоциональный, а продуманный план по очередному вразумлению Зеленского. Может быть очередная мера по перекладыванию на европейцев большинства трат на вооружение Украины, как, впрочем, и на оборону ими непосредственно самих себя – на нидерландском саммите НАТО сделать это уже получилось, пусть пока и на бумаге. Во всех вариантах вряд ли стоит серьезно рассматривать новость как нечто необратимое – «американское прекращение помощи Украине» такими темпами может стать аналогом «последнего китайского предупреждения».