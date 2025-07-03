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Общество
Президент РФ призвал сделать большую семью трендом
3 июля 2025 / 16:14
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин попросил участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" сделать модным создание традиционной большой семьи.
"Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные - всегда вы найдете, как выйти на пропаганду большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить", - отметил глава государства, выступая на пленарной сессии форума.
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