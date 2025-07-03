Президент РФ призвал сделать большую семью трендом

Президент России Владимир Путин попросил участников форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" сделать модным создание традиционной большой семьи.

"Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные - всегда вы найдете, как выйти на пропаганду большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить", - отметил глава государства, выступая на пленарной сессии форума.