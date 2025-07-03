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Безопасность
Израиль нацелен на вытеснение палестинцев из Газы
Мнение политолога Семена Багдасарова
3 июля 2025 / 18:45
Израиль нацелен на вытеснение палестинцев из Газы
© Abir Sultan/ Pool Photo via AP/ ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился с условиями для прекращения огня в секторе Газа на срок 60 дней. Соответствующую публикацию он разместил 1 июля в Truth Соц. сети.

"Мои представители провели продолжительную и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на обязательные условия для установления 60-дневного прекращения огня, во время которого мы будем работать со всеми сторонами для прекращения конфликта", - заявил американский лидер.

По его словам, с "окончательным предложением" об урегулировании конфликта выступят Египет и Катар. При этом Трамп выразил надежду на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС "согласится на сделку, потому что лучше уже не будет - будет только хуже".

Как сообщил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, посредники на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС стремятся к достижению 60-дневного прекращения огня в секторе Газа. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. После нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта так и не смогли согласовать условия нового соглашения.

Между тем боевые действия продолжаются. По меньшей мере 118 человек погибли в секторе Газа за минувшие 24 часа в результате израильской военной операции в палестинском анклаве. Об этом сообщило в своем Telegram-канале министерство здравоохранения сектора.

"За прошедшие 24 часа в больницы Газы поступили тела 118 человек, еще 581 палестинец ранен", - говорится в сводке ведомства. Общее число жертв в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 57 130, число пострадавших - до 135 173, добавили палестинские медики.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров отмечает, что «если израильтяне согласились на это перемирие, значит, это соответствует интересам Израиля. При этом они оговорили, что они готовы, но у них есть свои условия. Поэтому они отчасти согласны, но с определенными условиями.  Хотя я считаю, что Израиль не будет придерживаться этого перемирия, и он все равно будет наносить удары, если заложники не будут освобождаться. Главная цель Израиля создать невыносимые условия для существования палестинцев в секторе Газа, чтобы по максимуму они оттуда уехали. Поэтому давать прогноз, продержится ли это перемирие 60 дней, я не могу, вероятность того, что не продержится высокая примерно 50х50. Это я основываю на опыте последнего времени, начиная с 7 октября прошлого года».     

Эксперт также отметил, что в решении проблемы Газа «арабские государства исходят из своих собственных интересов.  Например, нынешние власти Сирии признали Голанские высоты оккупированные Израилем, территорией Израиля, в обмен на то, что Трамп пообещал снять все ограничения на экономику Сирии. Поэтому сейчас в арабском мире происходят другие события, и мы порой зачастую используем старое мышление, что арабский мир должен защищать палестинцев. Нет, сейчас каждый за себя и каждый ищет свою выгоду».  

    

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