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Лукашенко уверен, что в Белоруссии хватит картофеля и хлеба
3 июля 2025 / 16:38
Лукашенко уверен, что в Белоруссии хватит картофеля и хлеба
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Белоруссия благодаря хорошим погодным условиям будет обеспечена хлебом и картофелем. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения мемориального комплекса "Курган Славы" в День независимости, передает агентство БелТА.

Он отметил, что погода в нынешнем году будет способствовать хорошему урожаю. "Господь подарил нам хорошую погоду. Дожди, дожди, но это на пользу. Смотрите, никогда таких полей не было. Значит, с хлебом будем. И с картошкой тоже", - сказал глава государства в разговоре с ветеранами.

Вместе с тем он поинтересовался у премьер-министра Александра Турчина, как Минская область справляется с уборочной. Президенту сообщили, что в области, как и в целом по стране, работы идут по плану. "Первый укос уже все. Витебщина осталась. Тепло стало, уже кукуруза стала нормально подниматься", - указал премьер.

Некоторое время назад Лукашенко поставил задачу вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и России. 

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