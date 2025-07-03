Лукашенко уверен, что в Белоруссии хватит картофеля и хлеба

Белоруссия благодаря хорошим погодным условиям будет обеспечена хлебом и картофелем. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения мемориального комплекса "Курган Славы" в День независимости, передает агентство БелТА.

Он отметил, что погода в нынешнем году будет способствовать хорошему урожаю. "Господь подарил нам хорошую погоду. Дожди, дожди, но это на пользу. Смотрите, никогда таких полей не было. Значит, с хлебом будем. И с картошкой тоже", - сказал глава государства в разговоре с ветеранами.

Вместе с тем он поинтересовался у премьер-министра Александра Турчина, как Минская область справляется с уборочной. Президенту сообщили, что в области, как и в целом по стране, работы идут по плану. "Первый укос уже все. Витебщина осталась. Тепло стало, уже кукуруза стала нормально подниматься", - указал премьер.

Некоторое время назад Лукашенко поставил задачу вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и России.