МИД Армении заявил о желании страны присоединиться к ШОС

Армения заявила о желании получить полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующее сообщение разместил МИД Армении в Telegram-канале.

"Армения выразила желание стать членом ШОС", - следует из публикации армянского дипведомства. Отмечается, что Ереван разделяет основные принципы организации. В частности, принципы, касающиеся территориальной целостности, неприменения силы и нерушимости границ.

На прошлой неделе в рамках визита в Китай глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с генсеком ШОС Нурланом Ермекбаевым. Как сообщили в МИД Армении, стороны обсудили вопросы сотрудничества с ШОС, выразив обоюдное удовлетворение установившимся активным диалогом и уже отраженными в статусе страны-партнера результатами.

Летом 2024 года национальный координатор Ирана в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи заявлял, что Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка подали запрос на получение статуса страны-наблюдателя. Он тогда отмечал готовность организации рассмотреть и одобрить эти заявки.