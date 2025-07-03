Вучич считает протесты в Сербии вредом для страны, а не лично для себя

Президент Сербии Александар Вучич высказал мнение, что продолжающиеся в стране протесты с перекрытием дорог и сооружением баррикад наносят ущерб не ему лично, а всей стране.

"Речь идет не о Вучиче, а об отношении к стране, ко всем гражданам. Происходят невероятные вещи, именно поэтому усиливается раздражение", - цитирует его издание "Вечерне новости".

Вучич подчеркнул, что участники протестов вредят в первую очередь себе. "Они все это превратили в контейнерную революцию. Люди будут помнить их по мусору. Я по-отцовски рекомендовал им так не поступать. Чем больше контейнеров выносите - тем слабее становитесь. Можете остановить железную дорогу на 15-20 минут, но полиция вмешается. Вечно так продолжаться не может", - заявил он.

Глава государства также выразил удовлетворение работой правоохранителей и призвал не допускать чрезмерного наказания.

Как информировали 3 июля в МВД Сербии, в ходе ночных мероприятий по обеспечению общественного порядка полицейские установили личности 1 297 человек, 79 были доставлены в отделения. В результате действий протестующих пострадали четверо стражей порядка, повреждено одно служебное транспортное средство. Все блокировки дорог на территории страны были сняты, движение восстановлено.