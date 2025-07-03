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Общество
Минздрав Газы сообщил о не менее 118 погибших из-за действий Израиля
3 июля 2025 / 17:34
© ТАСС/ Reuters/ CCTV
Не менее 118 человек погибли в секторе Газа за прошедшие сутки в ходе военной операции Израиля в палестинском анклаве. Соответствующие данные приводит Минздрав анклава в своем Telegram-канале.
"За прошедшие 24 часа в медучреждения Газы поступили тела 118 человек, еще 581 палестинец пострадал", - указали в министерстве. Общее число погибших в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 57 130, число пострадавших - до 135 173, уточнили в ведомстве.
18 мая Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
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