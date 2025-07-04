Лукашенко отметил, что Белоруссия не участвует в конфликте с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика не принимает участие в конфликте с Украиной.

"Приезжайте, мы всегда открыты для украинцев. Вы - наши люди. Никого не слушайте, что мы воюем или собираемся воевать с Украиной", - заявил он в рамках посещения мемориального комплекса "Курган Славы" в День независимости.

Соответствующую видеозапись распространил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".