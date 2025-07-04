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Исполнительница из Катара примет участие в "Интервидении"
3 июля 2025 / 18:12
Исполнительница из Катара примет участие в "Интервидении"
© Eamonn M. McCormack/ Getty Images for DFI/ТАСС

Катар примет участие в песенном конкурсе "Интервидение-2025", который состоится 20 сентября  на площадке "Live Арена" в Москве. Страну представит певица Дана Аль-Мир, сообщил посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

"На конкурс прибудет делегация из Катара. Нашу страну на этом музыкальном конкурсе будет представлять очень известная в Катаре певица Дана Аль-Мир", - сказал он в интервью для проекта "ТАСС Дети".

Президент России Владимир Путин 3 февраля текущего года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. 

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. 

Россию на "Интервидении" представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Он исполнит композицию под названием "Прямо по сердцу".

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