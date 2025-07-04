Президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" вспомнил беседу с одним из европейских лидеров, в ходе которой он указал европейскому коллеге, посетовавшему на недостаточные методы тушения сибирских пожаров, что тушить лесной пожар в Сибири - "все равно, что золотом сверху поливать".

Путин вспомнил, что несколько лет назад, когда еще было "достаточно активное общение с европейскими лидерами", один из таких лидеров указал ему, что в Европе разочарованы тем, как Россия борется с лесными пожарами в Сибири.

"Я говорю: ты там был? Только на самолете 700 километров или тысячу в одну сторону. Это все равно, что золотом сверху поливать", - отметил глава государства.