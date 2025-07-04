ТАСС: экс-главу Луганска подорвала женщина-смертница

Согласно предварительным данным, бывшего главу Луганска Манолиса Пилавова в центре города подорвала женщина-смертница. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"Манолиса Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко в Луганске примерно в 11:52 мск. Как позже информировали в правительстве ЛНР, один человек погиб и еще трое пострадали.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Пилавов девять лет возглавлял городское руководство, а с 2014 года занимался восстановлением городского хозяйства.