Белоруссия хочет быть мирной страной, но готовой защищаться, чтобы ничего не "прошлепать", как в 1941 году. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения мемориального комплекса "Курган Славы" в День независимости.

"Поверьте, я не нагнетаю обстановку. Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в июне 1941 года - вы это помните лучше, чем я - мы не должны ничего. Мы должны быть готовы ко всему. Простая народная политика", - сказал он при общении с ветеранами.

Соответствующие видеокадры распространил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".