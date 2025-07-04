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Безопасность
Лукашенко: страна должна уметь защищаться, чтобы ничего не "прошлепать"
3 июля 2025 / 19:14
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС
Белоруссия хочет быть мирной страной, но готовой защищаться, чтобы ничего не "прошлепать", как в 1941 году. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения мемориального комплекса "Курган Славы" в День независимости.
"Поверьте, я не нагнетаю обстановку. Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в июне 1941 года - вы это помните лучше, чем я - мы не должны ничего. Мы должны быть готовы ко всему. Простая народная политика", - сказал он при общении с ветеранами.
Соответствующие видеокадры распространил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
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