Во Франции продлили предельный срок эксплуатации АЭС

Во Франции эксплуатация ряда атомных электростанций (АЭС) может продлиться дольше запланированных 40 лет. Такое решение приняло управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) страны.

Речь идет о 20 реакторах мощностью 1 300 МВт, у которых подходит срок четвертой плановой проверки. Она, как правило, проводится по достижении 40-летнего срока эксплуатации. Согласно заявлению, продолжение после указанного периода требует "обновления проектных исследований или замены оборудования". Обсуждения этих мероприятий велись с января по конец сентября прошлого года.

В феврале 2021 года ASN приняла аналогичное решение в отношении 32 реакторов EDF мощностью 900 МВт.

Франция имеет крупнейший в мире парк АЭС, насчитывающий 54 реактора. В феврале 2023 года президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости повышения энергетического суверенитета страны и рассказал о планах по разработке реакторов нового поколения - EPR-2. Он также сообщил о планах построить шесть реакторов EPR-2. Ожидается, что первый из них должен быть запущен в 2038 году.