Путин отметил, что Россия делает рывок в сфере беспилотников

Россия уделяет большое внимание развитию сферы беспилотных летательных аппаратов и делает в этой отрасли настоящий рывок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"В последнее время мы уделяем беспилотию много внимания. Рывок происходит у нас в этой сфере, и без всяких сомнений. У нас есть хорошее движение по робототехнике в целом и по беспилотию, в частности", - указал он.

Путин отметил, что не так давно в Тольятти прошло совещание по развитию отрасли беспилотников, где было принято решение по поддержке этого направления. "Очень много интересных, креативных идей, предложений - они реализуются. И они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом очень большой интерес", - подчеркнул глава государства.

По его словам, очень важно развивать эту отрасль и с точки зрения природоохранной деятельности, включая борьбу с лесными пожарами. "Безусловно, будем это делать в рамках уже существующих программ", - сказал президент.

Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит в Национальном центре "Россия" в Москве 2 и 3 июля.