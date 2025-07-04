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Орбан заявил, что Украина ужесточает нападки на Венгрию
3 июля 2025 / 20:13
Орбан заявил, что Украина ужесточает нападки на Венгрию
© AP Photo/ Markus Schreiber/ТАСС

Украина усиливает нападки на Венгрию из-за того, что ее вступление в Европейский союз было остановлено. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя информацию о том, что украинские спецслужбы пытались оказывать влияние на венгерское общественное мнение.

"Украинцы все чаще подвергают Венгрию нападками, так как мы остановили вступление Украины в Евросоюз на саммите в Брюсселе. Украинцы должны понять, что Венгрия не поддерживает присоединение Украины к сообществу по фундаментальным и стратегическим причинам: мы не хотим войны и не хотим, чтобы европейская экономика была разрушена. Киев должен признать, что не может указывать венгерскому народу, что думать!" - указал политик в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинские спецслужбы пытались "установить связи с венгерскими СМИ, чтобы повлиять на общественное мнение" в стране. Он отметил, что "давление на венгерское правительство со стороны Брюсселя и Киева становится все сильнее и это сказывается на национальной безопасности".

Венгерское правительство решительно выступает против членства Украины в ЕС и НАТО и по-прежнему не намерено оказывать Киеву военную помощь. 

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