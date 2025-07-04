Президент РФ призвал беречь зеленые лесополосы, оставшиеся после СССР

Зеленые лесополосы, которые остались в России с советского времени, ни в коем случае нельзя срубать для второстепенных целей. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

По его словам, в регионах Донбасса и Новороссии сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью еще в советское время. В то время начали также создавать зеленые лесопосадки. "В конце сороковых годов был специальный государственный план, который так и назывался "Сталинский план". Все это создавалось нашими отцами и дедами", - подчеркнул глава государства.

"Хотел бы обратиться ко всем, кто имеет отношение к этому виду деятельности. Важно очень бережно относиться к тому, что нам досталось в наследство, и ни в коем случае не позволять уничтожать эти посадки для целей, которые имеют второстепенное значение, в том числе для строительства коттеджей", - указал он.

Путин также напомнил, что в России реализуется отдельная программа, нацеленная на возврат земель в сельхозоборот, и с 2025 года к этой программе присоединяются территории регионов Донбасса и Новороссии.