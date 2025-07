Актер Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни

Американский киноактер Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет. Об этом со ссылкой на его менеджера сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что актер ушел из жизни из-за остановки сердца утром 3 июля.

Наибольшую известность Мэдсену принесла работа с американским режиссером Квентином Тарантино. Его актерская карьера продолжалась более 40 лет.

Он исполнил роли в нескольких десятках фильмов, включая "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1991), "Город грехов" (Sin City, 2005), Омерзительная восьмерка (The Hateful Eight, 2015), Скорый "Москва — Россия" (2014), Особь (Species, 1995), Освободите Вилли (Free Willy, 1993), Тельма и Луиза (Thelma And Louise,1991) и дилогию "Убить Билла" (Kill Bill).