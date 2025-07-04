Телефонный разговор президентов России и США длился почти час

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился почти час. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга.

"Только что завершился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - отметил представитель Кремля.

По его словам, речь шла об урегулировании на Украине, Ближневосточном конфликте, экономических проектах Москвы и Вашингтона и даже обмене фильмами, продвигающими традиционные ценности.

Путин поздравил американского коллегу с отмечаемым 4 июля Днем независимости США. А тот, со своей стороны, рассказал о "большом красивом билле". Президенты были "на одной волне", заключил Ушаков.