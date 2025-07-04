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Axios: Уиткофф планирует встречу с Арагчи для обсуждения ядерного досье

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в норвежской столице Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерной программе исламской республики. Об этом со ссылкой на источники передает портал Axios.

Отмечается, что окончательная дата встречи пока не определена.

По данным источников, Уиткофф и Арагчи "поддерживали прямой контакт" в течение и после 12-дневного вооруженного конфликта между Израилем и Ираном в июне.

Ранее израильский телеканал N12 информировал о том, что Вашингтон осуществляет контакты с Тегераном для возобновления переговоров по иранской ядерной программе на следующей неделе в Осло.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранские переговоры по ядерной программе пройдут уже на этой неделе.