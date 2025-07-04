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Политика
Россия официально признала Исламский эмират Афганистан
3 июля 2025 / 21:42
Россия официально признала Исламский эмират Афганистан
© Роман Канащук/ ТАСС

Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ТАСС.

"МИД подтверждает", - заявили в российском дипведомстве, комментируя сообщения о признании государства.

Ранее стало известно, что над посольством в Москве вывесили введенный "Талибаном" флаг Афганистана впервые после прихода движения к власти в 2021 году.

Во вторник в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Гуль Хасан. В четверг замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ.

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