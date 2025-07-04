Украина в шоке из прекращения поставок американского оружия
3 июля 2025 / 18:49
Американское оружие и Украина. Мнение эксперта
3 июля 2025 / 18:21
Нестабильность на Ближнем Востоке и Россия. Мнение
3 июля 2025 / 18:17
Политика
Россия официально признала Исламский эмират Афганистан
3 июля 2025 / 21:42
© Роман Канащук/ ТАСС
Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ТАСС.
"МИД подтверждает", - заявили в российском дипведомстве, комментируя сообщения о признании государства.
Ранее стало известно, что над посольством в Москве вывесили введенный "Талибаном" флаг Афганистана впервые после прихода движения к власти в 2021 году.
Во вторник в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Гуль Хасан. В четверг замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.
17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ.
Актуально