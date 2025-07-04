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Экономика
Конгресс США проголосовал за "единый, большой, красивый законопроект" Трампа
3 июля 2025 / 22:02
Конгресс США проголосовал за "единый, большой, красивый законопроект" Трампа
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Палата представителей Конгресса США приняла подготовленный по инициативе администрации президента Дональда Трампа проект закона о госрасходах, подразумевающий снижение налогов и повышение потолка госдолга, передает телеканал C-SPAN.

Законопроект поддержали 218 конгрессменов, 214 высказались против. Документ, который американский лидер называет "единым, большим, красивым законопроектом", предполагает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. Вместе с тем он предусматривает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome. В него также включены меры по ужесточению пограничного контроля.

Илон Маск, который ранее координировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), не раз подвергал законопроект жесткой критике, в том числе из-за того, что он подразумевает повышение потолка госдолга на $5 трлн. На сегодняшний день госдолг США составляет более $36 трлн. 

В начале прошлого месяца Бюджетное управление Конгресса США представило оценки, в соответствии с которыми реализация предусмотренных законопроектом мер может привести к увеличению бюджетного дефицита США на $2,4 трлн в течение следующего десятилетия. Согласно этим расчетам, доходы бюджета снизятся на $3,6 трлн в течение 10 лет. При этом расходы, предположительно, сократятся на $1,2 трлн.

Сенат одобрил проект закона 1 июля. Президент США, как ожидается, подпишет его 4 июля.

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