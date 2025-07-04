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Политика
Путин в разговоре с Трампом отметил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом
3 июля 2025 / 22:23
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС, Anna Moneymaker/ Getty Images
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы продолжать переговоры с Киевом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Президент также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс", - указал он в ходе брифинга.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва намерена добиваться устранения первопричин кризиса и не отступится от своих целей, добавил представитель Кремля.
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