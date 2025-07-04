Путин в разговоре с Трампом отметил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы продолжать переговоры с Киевом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Президент также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс", - указал он в ходе брифинга.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва намерена добиваться устранения первопричин кризиса и не отступится от своих целей, добавил представитель Кремля.