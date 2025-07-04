США применят пошлины в 10% в отношении порядка 100 стран

США установят таможенную пошлину в размере 10% в отношении стран, которые ведут торговые переговоры с Вашингтоном добросовестно. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV.

"Президент США Дональд Трамп хочет поощрить тех, кто добросовестно ведет переговоры. Я думаю, что будет около 100 стран, которые получат минимальную ответную пошлину в 10%, а дальше мы посмотрим", - указал он.

Бессент отметил, что в оставшуюся до истечения крайнего срока 9 июля неделю на заключение торговых соглашений, можно будет ожидать "череду сделок" Соединенных Штатов с другими государствами.

2 апреля Трамп объявил о применении таможенных пошлин в отношении продукции 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день американский лидер заявил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как уточнили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.