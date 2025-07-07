Потянет ли Европа 5 процентов на оборону?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Главное достижение саммита НАТО а Гааге - страны-участницы альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2029 году. Непосредственно на военное строительство планируется выделять 3,5%, а 1,5% на обеспечивающие инфраструктурные направления (мосты, логистика и т.д.). Кроме того, «гаагский саммит» подтвердил, что президент США Дональд Трамп хочет переложить основные расходы на войну на Украине на Европу. Потянет ли такую финансовую нагрузку «Старый свет»?

Примечательно, что хотя под давлением Трампа европейские члены НАТО поддержали решение увеличить военные бюджеты до 5% ВВП, они сразу же начали искать возможность его обойти. Часть европейских руководителей заявили, что не смогут достичь указанного показателя за 5 лет и намекнули на срок в 5-10 лет и более. Кроме того, норма, что непосредственно на военные нужды нужно выделять 3,5%, а 1,5% - на мероприятия, связанные с военной сферой, открывает им возможности для манёвра с выделяемыми бюджетными средствами, чтобы включить недостающую часть расходов в «связанные с военными потребностями» и достойно отрапортовать.

Но и 3,5% ВВП для большинства европейских стран - сумма неподъемная. В 2024 г. больше всех на оборону выделили Польша - 4,1% от ВВП, Эстония - 3,4%, Латвия - 3,4%. А вот Испания, Бельгия, Люксембург, Словения, Португалия, Италия, Черногория и Хорватия - от 1,2 до 1,9%. Поэтому для достижения запланированных показателей европейские страны должны существенно нарастить затраты на оборону: Германия – с 98 млрд долл. в 2024 г. до 230 млрд долл., Франция – с 64 млрд долл. до 158 млрд долл., Великобритания - с 82 млрд долл. до 176 млрд долл., Италия – с 34 млрд долл. до 118, 5 млрд долл., Испания – с 21 млрд долл. до 83,5 млрд долл., Нидерланды – с 22 млрд долл. до 61 млрд долл. Менее крупным странам в 2035 г. придётся платить за членство в НАТО от 800 млн долл. (Северная Македония) до 42 млрд долл. (Польша).

И возникает вопрос – а смогут ли они? Ведь они уже сейчас в долгах как в шелках. Общий долг ЕС достиг в 2024 г. 18,6 трлн долл. (88,1% ВВП). Самый высокий он у Греции - 153,6%ВВП, далее идут Италия (135,3%), Франция (110,6%), Бельгия (104,7%) и Испания (101,8%). В 2025 г., даже при утвержденных военных расходах, совокупный госдолг превысит 90%ВВП. Так что, даже существующие тенденции ведут ЕС к финансовому кризису.

В такой ситуации большинство стран ЕС не сможет выполнить принятые обязательства. Пока только Германия решила выделять больше средств на свою оборону и к 2029 г. планирует увеличить расходы в 4 раза по сравнению с 2022 г. до 150 млрд евро в год, Франция же для достижения заявленных показателей должна увеличить свой оборонный бюджет почти на 40 млрд, что эквивалентно сумме, на которую премьер-министр страны Франсуа Байру планировал сократить государственные расходы. Что касается таких стран, как Италия, Испания или Бельгия, то они не могут выполнить даже сегодняшний норматив в 2%ВВП, закрепленный еще в 2014 г. А тяжелее всего придется малым странам ЕС, у которых и так полно внутренних экономических проблем.

Самым очевидным экономическим последствием резкого роста оборонных бюджетов будет перегрузка государственных финансов. Задолженность уже высокая, финансовое давление на бюджеты, вызванное стареющим населением и высокими процентными ставками, растет и без увеличения военных расходов. Поэтому урезание других статей бюджета, например социальных расходов и/или повышение налогов на дополнительную сумму военных расходов представляется трудно реализуемым. А это означает, что поставленные цели могут быть достигнуты только за счет наращивания долгов, что обусловит рост процентных ставок и сделает государственные финансы ЕС еще более хрупкими.

Некоторые европейские политики надеются, что рост военных расходов поможет противодействовать эффектам деиндустриализации, но они будут разочарованы. Оборонное производство теперь высоко специализировано и автоматизировано. Это означает, что перевооружение создаст гораздо меньше рабочих мест, чем потеряется из-за сокращения расходов в других отраслях. Так что политика перевооружения ЕС едва ли может увенчаться успехом и приведет только к новым проблемам.

Подтверждает этот вывод и публикация в издании The New York Times (NYT), где отмечено, что «сконцентрировав усилия на оборонных расходах в ущерб всем остальным направлениям, ЕС рискует сделать шаг назад, а не вперед. Стремительное перевооружение вполне может оказаться исторической ошибкой, а не большим достижением». По мнению специалистов издания, нынешний политический курс европейского руководства по ускоренному перевооружению можно охарактеризовать как «военное кейнсианство» - борьбу с экономическим кризисом путем повышения расходов на оборону. Но, по оценке специалистов издания, в нынешней ситуации Европе не хватит ни финансовых ресурсов, ни координации усилий, чтобы воплотить в жизнь планы по развитию военной промышленности. Кроме того, по их мнению, резкое расширение оборонного заказа создаст «сильные стимулы для европейского ВПК выступать за продолжение вооруженных конфликтов по внешнему периметру границ сообщества». При этом наиболее вероятен сценарий, считают они, что субсидии производителям военной продукции не позволят создать конкурентоспособного производства мирового уровня.

И если Европе решится резко повысить расходы на оборону, сделать это можно будет только в ущерб другим отраслям. Так, Германии придется выделить на оборону более 200 млрд евро в год. Где взять недостающие средства? Очевидно, изъять из других сфер экономики. Например, из социального сектора. Похожую схему еще год назад предлагали во Франции – правда, не для увеличения расходов на оборону, а для спонсирования Украины. И эта инициатива не была одобрена французской общественностью. Более того, рейтинги правительства настолько упали, что выборы в Европарламент обернулись крахом и досрочными парламентскими выборами, на которых было достаточно сложно не дать Марин Ле Пен выиграть.

Так что, европейские правительства сильно рискуют. А вот американские оборонные подрядчики выиграют от этого решения Гаагского саммита т.к. именно у них европейцы и закупят много нового вооружения. Речь может пойти о закупках на сумму более 500 млрд евро в год. И выбор у европейцев невелик - Америка под руководством Трампа предпочитает защищать союзников, которые умеют сами за себя постоять.

Отмечу, что есть и другие мнения. Ряд экспертов считает, что нельзя воспринимать идею Трампа о 5% тратах на военные расходы как то, что он хочет усилить НАТО. По их мнению, Трамп прекрасно понимает, что Европа и 2,5% от ВВП с трудом найдет в условиях экономического кризиса. Соответственно, 5% – это тот оселок, который должен, считают они, развалить НАТО. Как только одна или две страны откажутся выходить на установленный уровень расходов, Трамп может объявить о выходе США из НАТО. Это прекрасно понимают и европейские элиты, отсюда и их стремление растянуть процесс повышения военных расходов на 5 лет до 2029 года, чтобы дождаться ухода Трампа в 2028 году, а не вступать с ним в конфликт сейчас.