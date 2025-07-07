В ВСУ признали кризис на большинстве участков фронта

Марина Харькова, журналист, Донецк

В ближайшее время начнётся решающая фаза летнего наступления ВС РФ, которая продлится до сентября. Это прогнозирует западные и украинские военные эксперты, причем последние уже не скрывают своих депрессивных и панических настроений.

«На северном фланге покровско-мирноградской агломерации в Донбассе формируется кризис. Российская армия постепенно подбирается к «дороге жизни», которая соединяет Покровск и Доброполье. Сейчас расстояние от передовых российских позиций до этой дороги в районе 10 км, а если брать от Малиновки – ещё меньше. Уже по этой трассе активно работают российские дроны и уже в этом районе очень серьёзно усложнена логистика украинской армии. Потеря Покровска и Мирнограда, к сожалению, сценарий на протяжении этой кампании. А в ближайшие две-три недели начнётся решающая фаза летнего наступления российской армии, по результату которого Россия и будет уже определять свои переговорные позиции и свои требования», – сообщил украинский эксперт и политолог Руслан Бортник.

Кроме этого, он предупредил, что продвижение ВС РФ на севере Донбасса и в Харьковской области ставит под угрозу Купянск, Северск, Красный Лиман – с дальнейшим созданием кризиса для славянско-краматорской агломерации.

«Будет попытка окружить и занять Северский выступ, который создавал проблемы для Луганской области, для агломерации Лисичанска, Северодонецка. Также российская армия скоро окружит район Лимана, чтобы выйти на северные подступы к Славянску. Падение Северска или падение Лимана сформируют военный, оперативный кризис ВСУ в славянско-краматорской агломерации. Уже сейчас российские дроны и артиллерия достают до Краматорска», – паникует эксперт.

Причем, севернее этого участка обстановка у украинских боевиков - не лучше. Расширяется российский плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Двуречной – взят пос. Кругляковка, также российский десант закрепился в Кондрашовке. То есть постепенно российская армия подходит к северным окраинам правобережной части Купянска в Харьковской области.

Одновременно кризис у ВСУ начался и на стыке ДНР с Днепропетровской областью. Военный паблик Deep State подсчитал, что в июне российская армия взяла под контроль самую большую площадь территорий в этом году — 556 кв. км. Для сравнения, в мае этот показатель составил 449 кв. км. Больше всего российские войска продвинулись на Новопавловском (в сторону Днепропетровской области) и Красноармейском направлениях. Также значительные территории были взяты под контроль в Сумской области.

На южном участке фронта за Великой Новосёлкой фиксируются признаки тактического прорыва обороны ВСУ. Украинская сторона подтверждает, что подразделения российской армии продвинулись сразу на нескольких направлениях, форсировали речку Мокрые Ялы и заняли ключевые опорные пункты.

Характер продвижения, география населённых пунктов и взаимосвязь укрепрайонов ВСУ указывают на формирование фронтового провала ВСУ шириной до 10 км и глубиной до 5-6 км. И у ВСУ выбор или срочно бросать мобильные резервы на купирование прорыва, или отходить западнее и начинать оборону Днепропетровской области.

На днепропетровском направлении ВС России за эту неделю продвинулись в поселках Новоторецком, Коптево и Мирном. Но в ВСУ начали срочно успокаивать украинское общество, заявив, что это не так. Псевдо-опровержения вызвали гнев у боевиков, воюющих на этом направлении. Один из них, с позывным «Мучной», отметил, что украинскому Генштабу «никто не верит». «Все мы прекрасно знаем, что россияне продолжают развивать свое наступление в сторону Новопавловки, идя по трассе. Нет подтверждения, что ВСУ там до сих пор сохраняют контроль. А они там еще есть, то это будут самоубийственные вылазки, как в Богатыре было. Помните, как сначала мы подтверждаем контроль, а потом наших ребят сразу убивают дронами, не давая выйти. Ради чего?», – возмущается Мучной.

Между тем, уже взяты в плен украинские вояки, сдавшиеся на территории именно Днепропетровской области. Один из пленных представился Иваном Елаком из 2-й роты аэромобильного батальона 79-й ОДШБр ВСУ. По его словам на допросе, он был в составе группы из трех человек, которой поставили задачу закрепиться в лесополосе и вести наблюдение, что закончилось провалом.

Причем, с каждым днем на стыке ДНР и подконтрольными киевскому режиму Запорожской и Днепропетровской областей ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться. Вот как описывает обстановку украинский полковник Константин Машовец.

«Россияне прорвались глубоко во фланг обороняющимся как на Покровском, так и непосредственно на Новопавловском направлениях частям ВСУ вдоль южного берега реки Волчья. При этом захватила сёла Запорожье, Ялта, а её передовые подразделения УЖЕ вышли на рубеж Зирка – Поддубное. Части и соединения россиян захватили последовательно сёла Веселое, Федоровка, Комар, Перебудова и фактически полностью заняли район слияния рек Мокрые Ялы и Волчья».

Машовец обратил внимание на успехи российской ГВ «Восток» на южно-донецком направлении, которая заняла фланговый район Шевченко – Бурлацкое – Привольное – Вольное Поле и продолжает успешно наступать.

«Ситуация чревата негативными последствиями в оперативно-стратегическом отношении. Если в ближайшее время, ситуацию не стабилизировать, то военно-политическому руководству Украины надо готовиться к образованию Павлоградского операционного направления и весьма существенным трудностям на Запорожском направлении. При этом возможность проведения противником оперативной наступательной операции в отношении Славянско-Краматорской агломерации также стоит учитывать», – указывает Машовец.

Освобождение населённого пункта Шевченко, в районе которого расположено самое большое месторождение лития, вызвало особый гнев и недовольство противника. На этой неделе самое важное и самое большое месторождение полезных ископаемых, в частности, лития, в районе Шевченко перешло под контроль российской армии. А теперь украинцы теряют и ключевое месторождение коксующихся углей для украинской металлургии в районе Удачного, где тоже продвинулись ВС РФ.

Тем временем ухудшается и положение ВСУ в самой Донецкой области. Значительные силы ВС РФ на Покровском (Красноармейском) направлении брошены к переднему краю, на некоторых участках наступающие превосходят ВСУ в несколько раз. Об этом заявил спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Виктор Трегубов.

«Россияне действительно готовились к летнему прорыву, к летней кампании, и Покровское и Новопавловское направления являются основными в этой кампании. Да, там большая мощь. Просто, например, если во время зимней покровской кампании они пытались давить в одном направлении, на запад под Покровск, то сейчас они разошлись и давят одновременно на Новопавловском направлении в сторону Днепропетровской области и через трассу Покровск – Константиновка на другом фланге Покровского направления. Это уже намного дальше на восток», – мрачно заключает украинский спикер.

Его опасения подтверждает и офицер ВСУ «Мучной», признав, что на Южно-Донецком направлении ситуация «лучше не становится, а идет к заключительному итогу, причем плавно и бесповоротно, при этом успеть что-то сделать здесь не получится, так как россияне взяли темп, чтобы максимально дожать это направление».

Тем временем на севере Донецкой области российская армия взяла под контроль важный район в г.Часов Яр, украинские боевики покинули Николаевку и откатились в Червоное. А наши подразделения начали движение у трассы Н32 возле Ступочек, продвигаясь к крупному городу Константиновка с востока. Южнее наши войска также идут к Константиновке - там ВС РФ дошли до Александро-Калиново, за который сейчас ведутся интенсивные бои. Западнее штурмовые группы берут села Яблоновка и Полтавка. В целом же в Константиновке уже объявлено чрезвычайное положение сжатые в клещи с разных сторон ВСУ начали терять пространство для маневра.

На горловском направлении со стороны Дзержинска российские военкоры сообщают о зачистке подходов к городу от ВСУ. При этом наши подразделения контролируют основные высоты по линии Дзержинск — Курдюмовка — Часов Яр, а Константиновка находится в низменности, что усложнит оборону для украинских формирований. Коме этого, недавно был уничтожен командир 110 ОМБр полковник ВСУ Сергей Захаревич. Это именно он давал приказы своим подразделениям на террористические обстрелы Донецка, Горловки и других городов и поселков Донбасса.

Российский военкор Тимофей Ермаков так характеризует обстановку на фронте: «По оперативным сведениям наши воины освободили село Разино и на плечах отступившего врага продвинулись к Федоровке, ведя бои на окраинах этого села. Таким образом оперативная задача замкнуть северную логистику Димитрова-Красноармейска (Покровска-Мирнограда) начинает реализовываться. Подойдя к Родинскому, огневой контроль основной трассы снабжения с севера будет установлен. А прорвыв от рубежа Удачное-Котлино на север к Гришино, замкнет всю логистику как в Красноармейск, так и в Димитров.

В районе п. Комар, Звезда, Ялта и Поддубное очень слаженно действуют наши морпехи, мотострелки и разведка. Сразу на трех участках фиксируем существенное продвижение с захватом трофейной техники и боевиков в плен. Надо отметить, что форсирование реки Мокрые Ялы с прорывом в Поддубное произошло гораздо быстрее, чем ожидал противник. Враг рассчитывал, что время, которое мы потратим на восстановление сил после взятия Красной Звезды, он сможет использовать для подвоза сил и укрепления обороны. Более того, враг уже начал проводить ротационные мероприятия, будучи уверенным, что мы занимаемся тем же самым. Итог - организованная отрога укропов перестала существовать за несколько считанных часов штурма.

Также наши воины освободили с. Меловое на границе в Харьковской области. Это прямой путь на Бурлук. Что с учетом Волчанской и Купянской освободительных операций теперь заставит врага полностью пересмотреть стратегические оборонительные задачи. Замечу, что на Волчанске продолжились наступательные действия, враг отступил там из северной части города и бои идут теперь за рекой Волчья. В перспективе выход к рубежу Великий Бурлук-Прилокотное с параллельным огневым контролем трасс на Волчанск обозначит полное нарушение логистики врага с востока в город. И это может иметь для ВСУ катастрофические последствия».