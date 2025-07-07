В обострении отношений России и Азербайджана есть турецкий след

Обострение отношений между РФ и Азербайджаном – заслуга наших турецких товарищей. Турция очень хочет контролировать Азербайджан. Чем меньше там влияния России – тем больше Турции. Именно поэтому, конфликт, который произошел практически на бытовом уровне, вдруг оказался раздутым до мега-масштабов. И это произошло не усилиями азербайджанских властей – Алиев не так уж рвался ухудшить отношения Москвы и Баку. Масла в огонь добавляли в основном общественные организации. Именно они создали в Азербайджане антироссийские настроения. То, что в Екатеринбурге российские власти просто исполнили закон – это забылось мгновенно. Осталось только то, что хороших азербайджанцев плохие русские притесняют.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/cf8ef39ae14db6e7b67492ff71be15fc/