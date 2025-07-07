Политолог Журавлев о признании Россией Афганистана

Надо сказать, что Россия не в первый раз признает Афганистан первой. Такой эпизод уже был в истории. Первое посольство новой советской России было в Берлине, а второе – в Кабуле. Мы с самого начала признавали Афганистан, который, благодаря английскому влиянию не признавал остальной мир. Сейчас история повторяется.

Мы признаем Афганистан тот, который есть. Это не значит, что нам нравятся или не нравятся талибы. Есть страна, есть определенный режим власти, там живут люди, которые против режима не выступают. Россия признала этот факт.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/65fafb4b1705290e739c391c74a0043a/