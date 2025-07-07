Около 40% граждан США готовы поддержать предложенную Маском партию

Около 40% граждан США готовы поддержать политическую партию, которую предложил создать миллиардер Илон Маск. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Quantus Insights.

Опрос проводился с 30 июня по 2 июля с участием 1 тыс. американских граждан.

На вопрос о том, поддержали бы они партию "Партия Америки", предложенную Маском, 40% опрошенных ответили положительно, 38% респондентов вероятнее не поддержали бы, еще 22% не определились со своей позицией.

В понедельник Маск призвал создать в США новую политическую партию, повторив свою критику законопроекта президента страны Дональда Трампа о сокращении госрасходов.