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Политика
Около 40% граждан США готовы поддержать предложенную Маском партию
4 июля 2025 / 18:16
Около 40% граждан США готовы поддержать предложенную Маском партию
© Kevin Lamarque/ Pool Photo via AP, File/ТАСС

Около 40% граждан США готовы поддержать политическую партию, которую предложил создать миллиардер Илон Маск. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Quantus Insights.

Опрос проводился с 30 июня по 2 июля с участием 1 тыс. американских граждан. 

На вопрос о том, поддержали бы они партию "Партия Америки", предложенную Маском, 40% опрошенных ответили положительно, 38% респондентов вероятнее не поддержали бы, еще 22% не определились со своей позицией.

В понедельник Маск призвал создать в США новую политическую партию, повторив свою критику законопроекта президента страны Дональда Трампа о сокращении госрасходов. 

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