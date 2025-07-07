Начальники Генштабов США, Японии и РК проведут встречу в Сеуле
4 июля 2025 / 21:14
Политолог Журавлев о признании Россией Афганистана
4 июля 2025 / 19:07
В обострении отношений России и Азербайджана есть турецкий след
4 июля 2025 / 19:03
Политика
Около 40% граждан США готовы поддержать предложенную Маском партию
4 июля 2025 / 18:16
© Kevin Lamarque/ Pool Photo via AP, File/ТАСС
Около 40% граждан США готовы поддержать политическую партию, которую предложил создать миллиардер Илон Маск. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Quantus Insights.
Опрос проводился с 30 июня по 2 июля с участием 1 тыс. американских граждан.
На вопрос о том, поддержали бы они партию "Партия Америки", предложенную Маском, 40% опрошенных ответили положительно, 38% респондентов вероятнее не поддержали бы, еще 22% не определились со своей позицией.
В понедельник Маск призвал создать в США новую политическую партию, повторив свою критику законопроекта президента страны Дональда Трампа о сокращении госрасходов.
Актуально