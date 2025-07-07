Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом ПВО и обстановку на фронте

Владимир Зеленский на фоне сообщений о приостановке военных поставок со стороны США обсудил с американским президентом Дональдом Трампом противовоздушную оборону (ПВО) и обстановку на фронте.

"Обсудили возможности относительно ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующих контактах наших команд", - указал он в Telegram-канале по итогам телефонного разговора с президентом США.

Зеленский охарактеризовал состоявшееся общение как "очень важное и полезное", отметив, что Трамп "очень хорошо осведомлен" о положении дел на фронте. Глава киевского режима сообщил, что они также обсудили "взаимные закупки и инвестиции". "Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с США и другими партнерами", - добавил он. Кроме того, Зеленский выразил готовность к совместным проектам с Вашингтоном в сфере военного производства, в том числе в области беспилотников.

В среду американская газета The New York Times сообщила о том, что Вашингтон приостановит поставку Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

3 июля Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на продолжение поставок оружия из США, поскольку Европа не способна их заменить, особенно в части систем ПВО и ракет к ним. Позже американский лидер отметил, что США продолжают оказывать военную помощь Киеву, но при этом руководствуются тем, что сами нуждаются в вооружениях.