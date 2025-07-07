NYT: нобелевский лауреат Андрей Гейм лишен гражданства Нидерландов

Родившийся в Сочи советский, нидерландский и британский физик Андрей Гейм лишен гражданства Нидерландов ввиду ужесточения политики страны о двойном гражданстве. Об этом информировала газета The New York Times.

Сообщается, что правительство Нидерландов уведомило Гейма о необходимости сдать свой паспорт в посольство в Лондоне. В противном случае с ним будут работать сотрудники Интерпола. Сам Гейм отметил, что "крайне раздражен таким решением".

"Лично я считаю себя голландско-британским нобелевским лауреатом (именно в таком порядке)", - цитирует его издание.

Став подданным Соединенного Королевства, Гейм нарушил закон Нидерландов о двойном гражданстве, что и послужило причиной его автоматического аннулирования.

В 2010 году Гейм и другой воспитанник российской научной школы Константин Новоселов (РФ, Великобритания) были удостоены Нобелевской премии по физике за эксперименты, позволившие получить самый прочный материал в мире - графен.